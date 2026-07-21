Tödlicher Unfall am Golfplatz: 64-Jähriger von Golfcart geschleudert – jetzt tot

Vor rund eineinhalb Wochen hat sich ein Unfall auf einem niederösterreichischen Golfplatz ereignet, der nun tragische Folgen hat. Ein 64-jähriger Mann wurde von einem Golfcart geschleudert, er ist im Krankenhaus verstorben.

Der tragische Unfall ereignete sich bereits am 11. Juli 2026 gegen 18.20 Uhr. Drei Männer saßen dabei auf einem Golfcart am Gelände des Golfclubs in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich). Das Cart wurde von einem 54-jährigen Wiener gelenkt, ein 64- und ein 70-jähriger Niederösterreicher saßen auf der Schlägerablage.

70- und 64-Jähriger von Golfcart geschleudert

In einer Kurve sind beide Mitfahrer dann vom Gefährt gestürzt und zu Boden geschleudert worden, wie die Polizei nun berichtet. Während der 70-Jährige leicht verletzt wurde, zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Mittlerweile ist er dort an seinen schweren Verletzungen verstorben, so die Beamten abschließend. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist unklar.