Tödlicher Arbeitsunfall in Mistelbach: Steirer (34) stürzt in den Tod

Sieben Meter tief ist ein 34-jähriger Steirer Montagvormittag, 20. Juli 2026, in Mistelbach gestürzt. Er ist an den Folgen des Arbeitsunfalls bzw. an seinen schweren Verletzungen später im Krankenhaus verstorben.

Montagvormittag, am 20. Juli 2026 gegen 11.10 Uhr, hat ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz (Steiermark) mit einem Arbeitskollegen gerade Photovoltaikpaneele vom Dach einer Firmenhalle in Mistelbach (Niederösterreich) entfernt. Wie die Polizei nun berichtet, dürfte er dabei auf eine Lichtplatte gestiegen und eingebrochen sein.

Steirer verstirbt im Krankenhaus

Sieben Meter tief ist er in weiterer Folge gestürzt. Es wurden zwar sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet, der Steirer erlag im Landesklinikum Mistelbach jedoch seinen schweren Verletzungen. Das zuständige Arbeitsinspektorat führt aktuell die Ermittlungen in dem Fall.