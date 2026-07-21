Ein Toter, ein Schwerverletzter: Zwei Kärntner in Arbeitsunfall verwickelt

Auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels ist es am Montag, 20. Juli 2026, in den späteren Vormittagsstunden zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein in Kärnten wohnhafter Kroate erlag seinen Verletzungen.

Der tragische Unfall ereignete sich laut Polizeiinformationen gegen 10.55 Uhr – wir haben bereits gestern darüber berichtet. Die Polizei zeigt nun auf, was sich ereignet haben soll. Zwei Arbeiter waren auf der Baustelle des Semmering Basistunnels in der Gemeinde Schottwien (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) gerade mit der Demontage einer Halle beschäftigt. Der 45- und der 54-Jährige – beide aus dem Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten) – arbeiteten dazu von einer Hebebühne aus.

54-Jähriger ins Krankenhaus geflogen, 45-Jähriger stirbt

In dem Moment dürfte eine Windböe eine Hallenwand destabilisiert haben, die samt den Wandstützen auf den Korb der Hebebühne fiel. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen. Für den 45-jährigen Kroaten kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das zuständige Arbeitsinspektorat führt nun die weiteren Ermittlungen.