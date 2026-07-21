Auch 82-Jährige tot: A1-Horror-Unfall fordert drittes Menschenleben

Der Unfall geschah am 18. Juli 2026 gegen 6.40 Uhr. Ein Auto ist dabei auf der A1 West Autobahn aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die Leitschiene im Bereich der Ausfahrt Oed (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) gekracht. Eine 82-jährige Deutsche, die auf der Rückbank mitgefahren ist, wurde schwerst verletzt ins Krankenhaus nach Linz geflogen. Der 74-jährige Fahrer und der 44-jährige Beifahrer (beide aus Deutschland) sind noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei nun nachträglich bekanntgibt, ist nun auch die 82-jährige Frau im Kepler Universitätsklinikum verstorben.