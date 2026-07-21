Gebäude in Vollbrand, Hausbesitzer tot: 14 Feuerwehren im Großeinsatz

Ein Wohnhausbrand hat 14 Feuerwehren Dienstagvormittag, am 21. Juli 2026, in Gösing (Bezirk Tulln, Niederösterreich) beschäftigt. Ein Mann ist im Gebäude ums Leben gekommen.

Gegen 7.20 Uhr sind die Flammen ausgebrochen, als die Feuerwehren vor Ort ankamen, war das Gebäude bereits in Vollbrand. Besonders fordernd war, dass dort mehrere Gebäude eng beieinander standen. Beim Brandobjekt hat es sich um ein altes Wohnhaus gehandelt. Beim Verstorbenen soll es sich um den 48-jährigen Hausbesitzer gehandelt haben. Der Mann wurde schließlich tot im Haus gefunden. Wegen der Einsturzgefahr konnten die Atemschutztrupps nicht schon früher in das Haus vordringen.

©BFKDO Tulln | Der Brand forderte ein Todesopfer.

Bundeskriminalamt ermittelt nun

Die angrenzenden Gebäude konnten durch das schnelle Einschreiten und Vorgehen der Floriani von den Flammen weitestgehend geschützt werden. In Summe waren rund 140 Einsatzkräfte von 14 Feuerwehren vor Ort, Nachlöscharbeiten sind derzeit noch im Gange. Bezüglich der Brandursache ermittelt nun das Bundeskriminalamt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 14:49 Uhr aktualisiert