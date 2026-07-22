Bis zu 225 Euro für Urlaub: 236 Niederösterreicher holen sich Zuschuss

Mit der niederösterreichischen Urlaubsaktion plant das Land, pflegende Angehörige zu entlasten. 236 haben das Angebot im ersten Halbjahr genutzt und sich einen Zuschuss für die eigene Auszeit geholt.

Mit der Aktion möchte das Land aber nicht nur pflegende Angehörige entlasten sondern auch deren wertvolle Leistung würdigen. Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister weiß nämlich: „Pflegende Angehörige sind eine unverzichtbare Säule unseres Pflegesystems. Ihr Engagement schafft Lebensqualität für die betreuten Menschen und verdient unsere besondere Anerkennung.“ Die Urlaubsaktion soll dazu beitragen, dass sich ebenjene Personen zwischendurch auch mal eine Auszeit nehmen und neue Kraft schöpfen können.

So viel bekommen pflegende Angehörige in Niederösterreich

Wie aber sieht diese Aktion genau aus? Für einen konsumierten Urlaub in Österreich erhalten pflegende Angehörige einen Zuschuss in der Höhe von 175 Euro, wird der Urlaub gar in Niederösterreich verbracht, erhöht sich die Förderung auf 225 Euro. Hat der Urlaub weniger als jene 175 bzw. 225 Euro gekostet, wird der Zuschuss in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten gewährt. Anspruchsberechtigt sind dabei Hauptpflegepersonen, die Angehörige mit mindestens Pflegestufe 3 betreuen. Einmal pro Jahr kann man die Förderung in Anspruch nehmen, im ersten Halbjahr haben das bereits 236 Personen gemacht.

„Die Betreuung eines pflegebedürftigen Familienmitglieds verlangt oft viel Kraft, Zeit und persönliches Engagement. Deshalb ist es uns wichtig, pflegende Angehörige nicht nur mit Worten, sondern auch ganz konkret zu unterstützen.“ Niederösterreichs Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister