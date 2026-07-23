Person aus Niederösterreich tippt Solo-Sechser und gewinnt 1,2 Millionen

Für eine Lottospielerin oder einen Lottospieler aus Niederösterreich wurde der Mittwochabend alles andere als gewöhnlich. Mit einem Solo-Sechser räumte sie bzw. er die 1,2 Millionen Euro ganz alleine ab.

Der zweite von sechs Tipps traf für eine Person aus Niederösterreich voll ins Schwarze.

Der zweite von sechs Tipps traf für eine Person aus Niederösterreich voll ins Schwarze.

Nach Längerem gab es am vergangenen Mittwoch wieder einmal eine ganz klassische Lottorunde mit 1,2 Millionen Euro im Topf. Ganz und gar nicht alltäglich endete der Abend allerdings für eine Person aus Niederösterreich: Als einzige:r im ganzen Land knackte sie den Jackpot und strich die vollen 1,2 Millionen Euro ein! Das Rezept zum Lottoglück: Ein einfacher Normalschein, bei dem gleich der zweite von sechs Tipps voll ins Schwarze traf.

Sologewinn auch beim Fünfer mit Zusatzzahl

Einen Sologewinn gab es laut den Österreichischen Lotterien auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein win2day-User mit dem dritten von fünf Tipps ebenfalls auf einem Normalschein erfolgreich und gewann knapp 85.000 Euro.

LottoPlus

Weder bei der ersten noch bei der zweiten Ziehung von LottoPlus konnte diesmal der Sechser geknackt werden. Die Gewinnsummen flossen daher direkt an die Fünfer: Bei der ersten Ziehung durften sich 18 Glückliche über jeweils rund 8.100 Euro freuen, bei der zweiten gab es 75-mal etwa 2.000 Euro. Wer leer ausgegangen ist, hat schon am Freitag die nächste Chance – dann warten auf die beiden LottoPlus-Sechser jeweils rund 70.000 Euro.

Joker

Beim Joker blieb die richtige Zahlenkombination diesmal unbesiegt – damit wartet bei der Bonus-Ziehung am Freitag ein prall gefüllter Jackpot! Wer auf seinem Schein das entscheidende „Ja“ angekreuzt hat, kann sich im Falle eines Sologewinns auf voraussichtlich rund 300.000 Euro freuen. Die Ziehung steigt wie gewohnt im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien am Wiener Rennweg. Als Extra-Zuckerl wird unter allen abgegebenen Tipps wieder ein Bonus von 30.000 Euro verlost.