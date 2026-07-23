Technischer Defekt: 500 Personen aus Zug evakuiert

Kurz nach 15 Uhr wurden am Donnerstag, 23. Juli 2026, die Einsatzkräfte zum Bahnhof nach Pinzersdorf in Niederösterreich gerufen. Dort war ein Zug wegen eines „schwerwiegenden technischen Defekts auf freier Strecke zum Stillstand“ gekommen, so die Floriani. Der Defekt war am Stromabnehmer der Railjet-Garnitur. Zu dem Zeitpunkt war der Zug auch recht gut gefüllt, rund 500 Personen waren im Fahrzeug und mussten „unter erschwerten Bedingungen“ evakuiert werden.

©Feuerwehr Makersdorf-Markt Am Stromabnehmer einer Railjet-Garnitur ist es zu einem Problem gekommen.

Alle Fahrgäste unverletzt aus Gefahrenbereich gebracht

Dabei haben die Einsatzkräfte unter hohem Zeitdruck gearbeitet, um eine geordnete und sichere Evakuierung aller Personen zu gewährleisten, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr weiter. Dadurch konnten auch alle etwa 500 Personen unverletzt aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Insgesamt waren gleich vier Feuerwehren im Einsatz – jene aus Markersdorf-Markt und die aus Prinzersdorf, Gerersdorf und Hafnerbach-Markt. Die evakuierten Fahrgäste wurden mit weiteren Zügen weitertransportiert.