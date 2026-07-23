Urlauber aufgepasst: Polizei hat jetzt wichtigen Rat
Urlaubszeit ist gleichzeitig auch eine beliebte Zeit für Einbrecher, da viele Häuser und Wohnungen zumindest eine Zeit lang leer stehen. Daher hat die Polizei nun eine Empfehlung an alle.
Vor dem Antritt des Urlaubs empfehlen die Beamten, eine Kombination aus guter Sicherungstechnik und den Eindruck zu vermitteln, dass das Haus oder die Wohnung bewohnt ist. Dennoch weiß die Polizei natürlich auch, dass es kein Wundermittel gegen Einbrüche in der Urlaubszeit gibt: „Kein einzelner Tipp verhindert jeden Einbruch, aber mehrere Maßnahmen können das Risiko deutlich verringern.“ Einige Ratschläge, die man machen sollte, zählen die niederösterreichischen Beamten dabei auf.
Kostenlose, persönliche Beratung möglich
Sollte man länger verreisen, könnte es sich beispielsweise lohnen, eine individuelle Einbruchschutzberatung der Polizei in Anspruch zu nehmen. Präventionsbeamte gebe es in jedem Bezirk und jeder Stadt in Niederösterreich. Diese können eine persönliche Beratung auf Wunsch auch kostenlos vor Ort durchführen. Im Rahmen dieser Beratung werden Schwachstellen der Wohnung oder des Hauses aufgezeigt und Sicherungsmaßnahmen empfohlen. Was man allgemein machen kann, um das Risiko eines Einbruchs zu verringern, während man weg ist, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.
Die wichtigsten Empfehlungen der Polizei:
- Fenster und Türen immer vollständig schließen und abschließen
- Haustür zweimal abschließen, sofern das Schloss dafür ausgelegt ist
- Schlüssel nicht draußen verstecken (z. B. unter der Fußmatte oder im Blumentopf)
- keine Hinweise auf Abwesenheit geben – wie Social Media Posts während des Urlaubs
- Anwesenheit vortäuschen, etwa durch Zeitschaltuhren oder smarte Beleuchtung
- Briefkasten leeren lassen – durch Nachbarn, Freunde, Verwandte und Co.
- vertrauenswürdige Nachbarn über die Abwesenheit informieren
- Wertsachen sichern, Schmuck, Bargeld und Co in einem geprüften Wertschutzschrank aufbewahren oder anderweitig sichern
- Außenbereiche gut beleuchten
- mechanische Sicherungen nachrüsten
- keine Leitern oder Werkzeuge offen liegen lassen, die Einbrecher als Hilfsmittel nutzen könnten