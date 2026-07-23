Urlauber aufgepasst: Polizei hat jetzt wichtigen Rat

Urlaubszeit ist gleichzeitig auch eine beliebte Zeit für Einbrecher, da viele Häuser und Wohnungen zumindest eine Zeit lang leer stehen. Daher hat die Polizei nun eine Empfehlung an alle.

Vor dem Antritt des Urlaubs empfehlen die Beamten, eine Kombination aus guter Sicherungstechnik und den Eindruck zu vermitteln, dass das Haus oder die Wohnung bewohnt ist. Dennoch weiß die Polizei natürlich auch, dass es kein Wundermittel gegen Einbrüche in der Urlaubszeit gibt: „Kein einzelner Tipp verhindert jeden Einbruch, aber mehrere Maßnahmen können das Risiko deutlich verringern.“ Einige Ratschläge, die man machen sollte, zählen die niederösterreichischen Beamten dabei auf.

Kostenlose, persönliche Beratung möglich

Sollte man länger verreisen, könnte es sich beispielsweise lohnen, eine individuelle Einbruchschutzberatung der Polizei in Anspruch zu nehmen. Präventionsbeamte gebe es in jedem Bezirk und jeder Stadt in Niederösterreich. Diese können eine persönliche Beratung auf Wunsch auch kostenlos vor Ort durchführen. Im Rahmen dieser Beratung werden Schwachstellen der Wohnung oder des Hauses aufgezeigt und Sicherungsmaßnahmen empfohlen. Was man allgemein machen kann, um das Risiko eines Einbruchs zu verringern, während man weg ist, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.