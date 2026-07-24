14.000 Besucher: Haus der Digitalisierung kommt gut an

Ob innovative Unternehmensformate, praxisnahe KI-Initiativen oder Vernetzung direkt in den Regionen: Das Haus der Digitalisierung in Tulln zieht scharenweise Besucher an.

Nach dem Sommer geht es weiter: Dann wird die Initiative „SIE & KI" ausgebaut.

Nach dem Sommer geht es weiter: Dann wird die Initiative „SIE & KI" ausgebaut.

Erfolgreiches erstes Halbjahr für das Haus der Digitalisierung: Mit über 14.000 Besuchen und Teilnahmen – von der interaktiven Ausstellung und dem Science Center Niederösterreich bis hin zu regionalen Workshops – zieht der Standort in Tulln eine sehr positive Zwischenbilanz für 2026. Zugleich setzt das Haus mit frischen Unternehmensformaten, gezielten KI-Initiativen und einer starken regionalen Präsenz kontinuierlich neue Impulse für die digitale Zukunft Niederösterreichs.

Technologien entwickeln sich rasant weiter

Das Haus der Digitalisierung zeigt, wie wir Digitalisierung in Niederösterreich verstehen: praxisnah, verantwortungsvoll und mit konkretem Nutzen für die Menschen und unsere Betriebe. Die starke Nachfrage im ersten Halbjahr bestätigt den eingeschlagenen Weg. Gleichzeitig setzt das Haus laufend neue Akzente – von der Vermittlung digitaler Kompetenzen bis zur Mitwirkung an der Erarbeitung der ersten Niederösterreichischen KI-Strategie. Damit stärken wir den Wirtschaftsstandort und schaffen Orientierung in einer Phase rasanter technologischer Entwicklung, heißt es von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Derzeitige Ausstellung bereits von 6.300 Personen besucht

Die aktuelle multimediale Ausstellung „Ist digital die Lösung? – Innovationen für unsere Zukunft“ wurde seit Jahresbeginn von rund 6.300 Personen besucht. An interaktiven Erlebnisstationen – von der Welt des Binärcodes bis zum eigenen 3D-Hologramm – werden Chancen, Herausforderungen und konkrete Anwendungen der digitalen Transformation anschaulich und niederschwellig vermittelt.

Großer Andrang auch beim Science Center

Großer Andrang herrscht auch beim Science Center Niederösterreich der Landes-Wissenschaftsabteilung: Über 3.000 Personen nahmen im ersten Halbjahr an 203 Workshops in den Bereichen Biotechnologie und digitale Technologien (DigiLab) teil. Von 3D-Druck bis Virtual Reality stand das Selberexperimentieren im Mittelpunkt. Zusätzlich lockte der Escape Room „Das Geheimnis del Elixiers“ rund 420 Neugierige an.