„Noch einen Nachmittag am Fischteich“: Rollende Engel erfüllten Matthias seinen letzten Wunsch

Der Wunsch stand für den schwerkranken Matthias schon lange fest: Noch ein letztes Mal wollte der 54-Jährige ins Anglerparadies Hessendorf reisen und den Fischteich besuchen. Diesen Wunsch erfüllten ihm die "Rollenden Engel".

"Einmal noch an meinen Lieblingsplatz und Angeln", war der letzte Wunsch des schwerkranken Matthias.

"Einmal noch an meinen Lieblingsplatz und Angeln", war der letzte Wunsch des schwerkranken Matthias.

Über das Mobile Palliativteam Niederösterreich gelangte dieser emotionale Herzenswunsch des schwerkranken Matthias (54) an den Verein „Rollende Engel“. Die ehrenamtlichen Wunscherfüller machten sich umgehend auf den Weg ins Weinviertel. Trotz seines geschwächten Gesundheitszustands zeigte sich Matthias voller Vorfreude. Dank perfekter medizinischer Vorbereitung ging es zügig zum Zielort, wo die Betreiber Michael Neubert und seine Frau Regina bereits alles barrierefrei vorbereitet hatten. Mit der Fahrtrage ging es für den Wunscherfüllungs-Patienten direkt auf den Steg nach Hessendorf.

„Petri Heil! Die werde ich mir zu Hause schmecken lassen“

Matthias blühte am Wasser förmlich auf und bewies sein Können als passionierter Angler. Gleich drei Ruten legte er aus, blendete seine Schmerzen völlig aus und zog mehrere große Fische an Land. „Petri Heil! Die werde ich mir zu Hause schmecken lassen“, freute sich der 54-Jährige sichtlich gerührt. Die Anlage-Eigentümer standen ihm dabei nicht nur fachmännisch zur Seite, sondern versorgten das gesamte Team auch kulinarisch.

Fünf Stunden voller Glücksmomente

Nach mehr als fünf Stunden voller Glücksmomente schwanden am Nachmittag langsam die Kräfte. Nach einer herzlichen Verabschiedung trat das Team die Heimreise an. „Was für ein cooler Tag! Danke, dass ihr mir das ermöglicht habt“, verabschiedete sich Matthias schließlich vom Verein. Ein Ausflug, der wieder einmal zeigt, wie wichtig Mitgefühl und ehrenamtliches Engagement in schwierigen Zeiten sind. Wenige Wochen nach diesem Erlebnis ist Matthias verstorben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 14:07 Uhr aktualisiert