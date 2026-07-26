Biker-Tragödie: Motorradfahrer (23) erliegt seinen Verletzungen
Ein 23-jähriger Biker verunglückte im Bezirk Mödling (NÖ) tödlich. Trotz Erstversorgung durch einen First Responder und ein Rettungs-Team erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen.
Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstagnachmittag, dem 25. Juli 2026, im Bezirk Mödling. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, war ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Wien-Donaustadt gegen 12.25 Uhr mit seinem Motorrad im Freilandgebiet von Gruberau auf der Landesstraße 130 unterwegs. Der junge Mann fuhr dabei als Dritter und Letzter innerhalb einer dreiköpfigen Motorradgruppe.
Zusammenstoß mit Gegenverkehr
Laut Polizeibericht kam es „aus bislang ungeklärter Ursache zwischen dem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Pkw zu einer Kollision“. Der 23-jährige Wiener erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Ein zufällig anwesender First Responder begann umgehend mit der Erstversorgung des Verunglückten. Wenig später trafen weitere Rettungskräfte sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 9“ an der Unfallstelle ein. Wie die Polizei berichtet, ist der Motorradlenker „trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen an Ort und Stelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben“.