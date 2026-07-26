Biker-Tragödie: Motorradfahrer (23) erliegt seinen Verletzungen

Ein 23-jähriger Biker verunglückte im Bezirk Mödling (NÖ) tödlich. Trotz Erstversorgung durch einen First Responder und ein Rettungs-Team erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen.

Ein First Responder sowie mehrere Rettungskräfte kämpften an der Unfallstelle um das Leben des Bikers.

Ein First Responder sowie mehrere Rettungskräfte kämpften an der Unfallstelle um das Leben des Bikers.

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstagnachmittag, dem 25. Juli 2026, im Bezirk Mödling. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, war ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Wien-Donaustadt gegen 12.25 Uhr mit seinem Motorrad im Freilandgebiet von Gruberau auf der Landesstraße 130 unterwegs. Der junge Mann fuhr dabei als Dritter und Letzter innerhalb einer dreiköpfigen Motorradgruppe.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Laut Polizeibericht kam es „aus bislang ungeklärter Ursache zwischen dem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Pkw zu einer Kollision“. Der 23-jährige Wiener erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Ein zufällig anwesender First Responder begann umgehend mit der Erstversorgung des Verunglückten. Wenig später trafen weitere Rettungskräfte sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 9“ an der Unfallstelle ein. Wie die Polizei berichtet, ist der Motorradlenker „trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen an Ort und Stelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 08:34 Uhr aktualisiert