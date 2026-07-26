50 Passagiere saßen auf gestopptem Sessellift fest

Zu einem Zwischenfall kam es am Samstagnachmittag, dem 25. Juli 2026, auf der Gemeindealpe (Niederösterreich). Gegen 12.40 Uhr fiel der 2er-Sessellift „Gipfelbahn“ aufgrund eines technischen Defektes plötzlich aus und kam zum Stillstand. Zum Zeitpunkt des Ausfalls befanden sich rund 50 Personen bergwärts auf dem Lift. Mittels Notbetrieb konnte der Sessellift nach dem Stillstand wieder aktiviert werden. So gelang es, die Anlage kontrolliert weiterzuewegen und die festgefahrenen Fahrgäste nach und nach sicher zu den Stationen zu befördern. Wie von der Polizei gemeldet wird, konnten alle 50 Personen ohne weitere Vorfälle und völlig unverletzt vom Sessellift gebracht werden.