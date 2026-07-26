Fahranfänger wich Reh aus und krachte in Hausgarten – verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den späten Nachtstunden des 26. Juli im Gemeindegebiet von Baumgarten an der March (NÖ). Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, war ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gänserndorf gegen 00.36 Uhr mit einem voll besetzten Auto auf der Bundesstraße 49 von Marchegg kommend unterwegs. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß ein 17-Jähriger aus demselben Bezirk. Auf der Rücksitzbank befanden sich drei weitere Jugendliche im Alter von 17 und 19 Jahren aus dem Bezirk Gänserndorf sowie aus den Wiener Gemeindebezirken 14 und 19.

Reh auf Fahrbahn

Als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn sprang, versuchte der 18-jährige Lenker auszuweichen und steuerte das Fahrzeug nach links. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über den Wagen. Das Auto schlitterte „über das Bankett und den Gehsteig in eine Grundstückseinfriedung, wobei er mit der rechten Hecktür in den Betonsockel der Garteneinfriedung katapultiert wurde“. Bei dem Aufprall wurde auch ein vor dem Grundstück stehender Stromverteilerkasten beschädigt. Das Fahrzeug kam schließlich im Garten des Hauses zum Stillstand.

Feuerwehr musste Insassen aus Heck befreien

Die Rettungskräfte und die Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Während der Lenker und sein Beifahrer den Unfall unverletzt überstanden, saßen die Mitfahrer fest: „Die auf der Rücksitzbank befindlichen Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Heck befreit werden“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein 17-Jähriger wurde in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert, ein 19-Jähriger kam in die Klinik Donaustadt. Ein weiterer 17-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 2“ in das Landesklinikum St. Pölten geflogen.