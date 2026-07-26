Augenzeugen beobachten Absturz: 70-jähriger Gleitschirmpilot in Latschenfeld gerettet

Ein Gleitschirmflug auf der Gemeindealpe endete am Samstagnachmittag mit einem Rettungseinsatz: Ein 70-jähriger Pilot aus dem Bezirk Lilienfeld stürzte kurz nach dem Start ab und verfing sich in unwegsamen Gelände.

Der Mann war gegen 14.50 Uhr nahe dem Terzerhaus (Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) mit seinem Gleitschirm gestartet. Nach nur kurzer Zeit in der Luft verlor der 70-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fluggerät. Er verlor rasch an Höhe und krachte schließlich in ein dichtes Latschenfeld, wo er sich mit seinem Schirm und den Steuerleinen verhedderte.

Bergrettung im Einsatz

Augenzeugen beobachteten den Absturz und wählten umgehend den Notruf. Die Bergrettung Mitterbach am Erlaufsee konnte den Verunglückten aus seiner misslichen Lage im bewachsenen Terrain bergen und vor Ort erstversorgen. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Wie schwer der Pilot bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 14:41 Uhr aktualisiert