Ring blieb am Finger stecken: Feuerwehr hilft verzweifelter Dame mit Ringsäge

Ein sonntäglicher Routine-Dienst nahm für die Einsatzkräfte in Wiener Neudorf (Niederösterreich) plötzlich eine ungewöhnliche Wende. Mit einem Spezialwerkzeug befreiten sie eine Dame aus einer misslichen Lage.

Weil die Polizei der Frau nicht weiterhelfen konnte, rückte sofort die Feuerwehr an.

Weil die Polizei der Frau nicht weiterhelfen konnte, rückte sofort die Feuerwehr an.

Am heutigen Sonntagmorgen, dem 26. Juli 2026, suchte eine sichtlich aufgelöste Bürgerin die örtliche Polizeidienststelle auf. Der Grund für ihren Besuch war jedoch kein Verbrechen, sondern eine schmerzhafte medizinische Notlage: Ihr Ringfinger war extrem stark angeschwollen, der getragene Ring schnürte die Blutzufuhr ab. Sämtliche Befreiungsversuche der Dame zu Hause waren gescheitert.

Feuerwehr Wiener Neudorf rückte mit Ringsäge an

Da Hausmittel in solchen Fällen oft mehr Schaden als Nutzen anrichten, reagierten die Diensthabenden Polizisten sofort und alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf. Diese rückten sofort an. Mit speziellem, feingliedrigem Präzisionswerkzeug, einer sogenannten Ringsäge, machten sich die Einsatzkräfte vorsichtig an das Edelmetall. Unter ständiger Kühlung und mit viel Konzentration gelang es den Feuerwehrleuten innerhalb kurzer Zeit, den Ring präzise zu durchtrennen und schmerzfrei vom Finger der Frau zu lösen.

©FF Wiener Neudorf Vorsichtig trennten die Feuerwehrler den Ring mit einem Spezialwerkzeug vom Finger.

Dame war sichtlich erleichtert

Noch vor Ort bedankte sich die Dame herzlich bei den Beamten und den Feuerwehrleuten für das rasche und professionelle Hilfe, die ihr einen Spitalsaufenthalt wohl ersparte.