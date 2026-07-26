Großbrand bei Flinsdorf: 145 Kräfte im Großeinsatz

145 Kräfte standen am Sonntag bei einem Großbrand in Flinsdorf in Niederösterreich im Einsatz. Eine Scheune sowie mehrere Fahrzeuge standen in Vollbrand. Das Feuer griff auf das Dach eines Einfamilienhauses über.

Ein Heckenbrand in der nähe von Flinsdorf im Bezirk St. Pölten-Land geriet am Sonntagnachmittag außer Kontrolle. Elf Freiwillige Feuerwehren standen im Löscheinsatz. Unterstützt wurden sie von drei Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes sowie zwei Streifenwagen der Polizei.

©FF Hain-Zagging, Herzogenburg-Stadt, St.Pölten-Stadt Ein Heckenbrand geriet am Sonntag außer Kontrolle.

Meterhohe Rauchsäule

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine meterhohe Rauchsäule sichtbar. Bei einer ersten Erkundung standen bereits eine Scheune sowie mehrere Fahrzeuge in Vollbrand. Zudem griffen die Flammen gerade auf das Dach einer Einfamilienhauses über. „Während der Löscharbeiten stürzte die brennende Scheune Großteils ein“, berichten die Florianis in den Abendstunden.

„Brand aus“

Inzwischen konnte der Brand eingedämmt werden. Ein Großtanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt sorgte für die Wasserversorgung vor Ort. Zudem führten weitere Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr Löschwasser zu. „Nach dem Niederschlagen der Flammen folgten die kräftezehrenden Arbeiten“, so die Kameraden. „Per Teleskoplader sowie händisch wurde glosendes Stroh aus der Brandruine entfernt und gezielt abgelöscht.“ Gegen 19.45 Uhr konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Es folgen Nachlöscharbeiten sowie eine Brandwache, die bis morgen früh vor Ort bleibt.