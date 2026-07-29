Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau, die in ihre Geldtasche reinschaut, dahinter viele Euroscheine.
Zu spät hat die Kündigung eine junge Kassiererin erreicht - so bekam sie tausende Euro nachgezahlt.
Niederösterreich
29/07/2026
Bei Handelskette

Junge Kassiererin arbeitet einen Monat, bekommt 5.300 Euro nachgezahlt

Einen Monat lang hat eine junge Kassiererin bei einer großen Handelskette gearbeitet, ehe ihr die Kündigung vorgesetzt wurde. Der Arbeitgeber berief sich auf die Probezeit, war dafür aber scheinbar zu spät an.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Grundsätzlich könne er das Dienstverhältnis ohne Fristen beenden, sah sich der Arbeitgeber im Recht, nachdem eine junge Kassiererin nach einem Monat bei einer großen Handelskette gekündigt worden ist. Nicht bedacht dürfte der Arbeitgeber aber eine wichtige Frist haben, die Verständigung der Kündigung wurde der jungen Frau nämlich erst nach Ablauf der Probezeit zugestellt, heißt es nun seitens der Arbeiterkammer (AK). Damit galten die gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und die junge Frau hätte weiterhin Anspruch auf Entgelt gehabt.

Unternehmen überweist nach AK-Intervention tausende Euro

Da sie über ihre Rechte Bescheid wissen wollte, hat sie sich schließlich an die AK-Bezirksstelle St. Pölten gewandt. Und nach der Intervention der Experten hat das Unternehmen auch den offenen Betrag überwiesen. Das war übrigens auch nicht zu wenig, wie Johannes Öllerer, Leiter der AK-Bezirksstelle, erklärt: „In Summe waren das knapp 5.300 Euro.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at