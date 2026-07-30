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/ ©Christoph Graif
Foto auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber
Mittels Seilbergung wurde das Mädchen gerettet.
Bezirk Lilienfeld
30/07/2026
Mittwochnachmittag

Wander-Unfall: 4-Jährige zehn Meter steilen Abhang hinabgestürzt

Zehn Meter weit ist es in etwa an jener Stelle hinuntergegangen, an der Mittwochnachmittag, am 29. Juli 2026 gegen 15 Uhr, ein vierjähriges Mädchen beim Wandern in Niederösterreich in ein Bachbett gestürzt ist.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Eine fünfköpfige Familie aus Deutschland war Mittwochnachmittag auf dem Wanderweg 622 in Richtung Ötscher-Basis (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) unterwegs, als sie gegen 15 Uhr einen Holzsteg querten. Dort dürfte sich die vierjährige Tochter gegen die talseitig montierten Sicherheitsstahlseile gelehnt und in weiterer Folge mit einem Fuß über die Kante des Holzstegs geraten sein, berichtet die Polizei nun.

Vierjährige in Krankenhaus geflogen

Daraufhin stürzte das kleine Mädchen rund zehn Meter den steilen Abhang hinab, ehe sie im Bachbett zum Liegen kam. Die Vierjährige wurde schließlich mittels Taubergung vom Rettungshubschrauber gerettet und ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen. Sie dürfte sich, so die Polizei, bei dem Unfall leicht verletzt haben.

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