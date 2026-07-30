In NÖ: Mehrere Brände und Stromausfall halten 23 Feuerwehren auf Trab

Gleich mehrere Brände entlang der Franz-Josefs-Bahn haben zwischen Schwarzenau und Blumau an der Wild (Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) die Feuerwehren auf Trab gehalten.

Innerhalb weniger Stunden mussten nicht weniger als 23 Feuerwehren am Donnerstag, 30. Juli 2026, zu Brandherden ausrücken. Und die extreme Hitze sowie der Wind verschärften die Lage noch zusätzlich. Hinzu kam noch ein großer Stromausfall in weiten Teilen des Bezirkes Waidhofen an der Thaya und Zwettl, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya nun berichtet.

Erster Brand konnte mit „massivem Löschangriff“ gelöscht werden

Kurz vor 11 Uhr wurden die Feuerwehren Windigsteig und Schwarzenau zu mehreren Brandstellen alarmiert. Dort standen aus bisher unbekannter Ursache an verschiedenen Stellen die Böschungen in Flammen. Dank des raschen Eingreifens zahlreicher Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung aber verhindert werden, dafür waren jedoch ein „massiver Löschangriff“ und 80 Floriani nötig, so die Feuerwehr. Noch während die letzten Nachlöscharbeiten liefen, wurde auch schon die nächste Rauchentwicklung gemeldet. Und dieser Brand sollte sich deutlich dramatischer entwickeln.

110 Floriani und Landwirte kämpfen gegen zweiten Brand an

„Angetrieben durch Wind griffen die Flammen innerhalb kürzester Zeit von der Böschung auf ein unmittelbar angrenzendes, erst kürzlich abgeerntetes Feld über“, so das Bezirksfeuerwehrkommando. Wenig später brannten auch schon die dort liegenden Strohschwaden, wodurch sich die Brandfläche massiv und rasant vergrößerte. Schon bald wurde Großalarm ausgerückt, schließlich kämpften rund 110 Feuerwehrmitglieder aus insgesamt elf Feuerwehren bei hohen Temperaturen gegen die Flammen. Unterstützt wurden sie auch durch örtliche Landwirte, die mit Vakuumfässern Wasser zur Einsatzstelle transportierten und mit Hilfe von Grubbern Brandschneisen zogen.

©FF Ludweis | Die Feuerwehren standen… ©FF Windigsteig | …bei gleich mehreren Böschungsbränden… ©FF Windigsteig | …im Einsatz.

Übergreifen auf weitere Flächen konnte verhindert werden

Dadurch und durch das rasche Einschreiten der Feuerwehren konnte das Feuer eingedämmt und ein Übergreifen auf weitere Flächen verhindert werden. Die Einsatzkräfte stehen immer noch im Einsatz bzw. beobachten sie die betroffenen Bereiche sorgfältig, um mögliche Glutnester rechtzeitig auszulöschen.

Brand am Nachmittag sorgt für Stromausfall in zwei Bezirken

Ein weiterer Brand in Waidhofen an der Thaya hat am Nachmittag dann noch zu einem größeren Stromausfall geführt – und zwar im Bezirk Waidhofen an der Thaya und auch im Bezirk Zwettl. Ersten Informationen zufolge kam es in einer Verteilerstation zu einem Brand, nähere Details liegen aber noch nicht vor. Auch unklar ist, wie viele Haushalte vom Stromausfall betroffen sind.