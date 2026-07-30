Spurlos verschwunden: Wer hat Stephanie F. gesehen?

Seit Mittwochabend, dem 22. Juli 2026, wird die 30-jährige Stephanie F. aus Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 21 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von der Niederösterreicherin jede Spur.

In Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) herrscht große Gewissheitssorge: Seit dem Abend des 22. Juli 2026 fehlt von der 30-jährigen Stephanie F. jede Spur. Die junge Frau wurde zuletzt gegen 21 Uhr gesehen – seither hat niemand mehr etwas von ihr gehört. Familie und Einsatzkräfte hoffen nun dringend auf die Mithilfe aus der Bevölkerung, um das Rätsel um ihr Verschwinden zu lösen.

Besonders auffällig: Langes, dunkelblondes Haar und Piercing an der linken Nasenseite

Stephanie F. ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, von sehr schlanker Statur und trägt eine Brille. Besonders auffällig ist ihr langes, dunkelblondes Haar. Wer der Vermissten begegnet, könnte sie zudem an zwei prägnanten Merkmalen erkennen: Einem tätowierten Anker auf der rechten Hand sowie einem Piercing an der linken Nasenseite.

Selbst kleinste Beobachtungen können weiterhelfen

Die Ermittler bitten dringend um Aufmerksamkeit: Wer hat Stephanie F. seit dem 22. Juli gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Selbst kleinste Beobachtungen oder scheinbar unbedeutende Details können für die Suchaktion von entscheidender Bedeutung sein. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie der Notruf unter der Nummer 133 entgegen.