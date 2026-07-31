Stromausfall in Waidhofen an der Thaya: 28.000 Haushalte betroffen

Nach einem lauten Knall war es in vielen Haushalten im niederösterreichischen Waidhofen an der Thaya am Donnerstag plötzlich finster.

Für tausende Menschen im Waldviertel ging am Donnerstagnachmittag plötzlich das Licht aus. Nach einem technischen Defekt in einem Umspannwerk in Waidhofen an der Thaya fiel in weiten Teilen der Bezirke Waidhofen an der Thaya und Zwettl gegen 13 Uhr die Stromversorgung aus. Insgesamt waren laut Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya 28.000 Kunden betroffen.

Isolator explodierte mit lautem Knall

Auslöser soll ein Defekt in der 110-kV-Schaltanlage des Umspannwerks gewesen sein, wie ein Sprecher von „Netz NÖ“ gegenüber der Kronen Zeitung bestätigte. Ein Isolator zerbarst mit einem lauten Knall, wodurch heiße Teile auf den Boden fielen und einen Flurbrand auslösten. Die Feuerwehren Waidhofen an der Thaya und Alt-Waidhofen rückten aus und konnten den Brand glücklicherweise löschen löschen.

760 Trafostationen betroffen

Durch den Defekt fiel nicht nur das Umspannwerk in Waidhofen aus. Auch das Umspannwerk Japons sowie 760 Trafostationen waren laut Netz Niederösterreich vorübergehend außer Betrieb. Nach Angaben des Netzbetreibers konnte der Großteil der betroffenen Kunden bereits innerhalb von rund 15 Minuten wieder mit Strom versorgt werden. Nach etwa einer Stunde war die Stromversorgung für alle rund 28.000 betroffenen Kunden wieder vollständig hergestellt.