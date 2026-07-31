40,3 Grad: Historischer Hitzerekord im Mostviertel geknackt

Eine extreme Hitzewelle hat am Freitag Österreichs Klima-Geschichte neu geschrieben. Gleich in mehreren Bundesländern fielen jahrzehntealte Temperaturrekorde, allen voran der bundesweite Juli-Höchstwert.

In Wieselburg wurden bis 16:30 Uhr 40,3 Grad gemessen. Damit ist in Österreich zum ersten Mal in einem Juli die 40-Grad-Marke gefallen. Es ist überhaupt erst der vierte Tag der österreichischen Messgeschichte, an dem der 40-er überschritten wurde.

In Wieselburg wurden bis 16:30 Uhr 40,3 Grad gemessen. Damit ist in Österreich zum ersten Mal in einem Juli die 40-Grad-Marke gefallen. Es ist überhaupt erst der vierte Tag der österreichischen Messgeschichte, an dem der 40-er überschritten wurde.

Mit glühenden 40,3 Grad meldete die GeoSphere-Messstelle im niederösterreichischen Wieselburg am heutigen Freitag, dem 31. Juli 2026, einen neuen Spitzenwert. Damit wurde die bisherige Juli-Bestmarke von 39,7 Grad aus Dellach im Drautal (Kärnten) nach exakt 43 Jahren und vier Tagen geknackt. Die größte Hitze liegt heute im Mostviertel und im Zentralraum.

Ähnlich historische Werte in Wien und Oberösterreich

Zugleich löste Wieselburg auch den bisherigen niederösterreichischen Juli-Rekord ab, den die Stadt Horn seit 1957 hielt. Ähnlich historisch verlief der Tag in Wien, wo die Messstation Wien-Stammersdorf 39,7 Grad verzeichnete und den 69 Jahre alten Wiener Höchstwert aus Wien-Mariabrunn deutlich übertraf. Auch Oberösterreich meldet eine neue Spitzenmarke: In Weyer stieg das Thermometer auf 39,6 Grad, womit der bisherige Rekord aus Bad Goisern aus dem Jahr 2013 übertroffen wurde.

Mindestens 30 Messstellen mit neuem Jahreshöchstwert

Nach ersten vorläufigen Auswertungen sicherten sich mindestens 30 Messstellen im ganzen Land einen neuen Jahreshöchstwert. Wie außergewöhnlich dieser Tag war, zeigt ein Blick auf die Daten: Zwei Drittel dieser Stationen messen bereits seit mehr als 30 Jahren das Wetter in Österreich.

Die Rekorde der Bundesländer im Überblick: Niederösterreich: Wieselburg stürzt mit 39,8 Grad den bisherigen Spitzenreiter Horn (39,4 Grad im Jahr 1957) nach 69 Jahren vom Thron.

Wien: Neuer Höchstwert in Wien-Stammersdorf mit 39,7 Grad – damit verblasst der alte Rekord aus Wien-Mariabrunn (38,9 °C im Jahr 1957) deutlich.

Oberösterreich: Weyer setzt sich mit 39,6 Grad an die Spitze und löst Bad Goisern (39,2 Grad im Jahr 2013) ab.

©tauernwetter.at

Blick auf Allzeit-Rekord

Der österreichische Allzeitrekord über alle Monate hinweg liegt mit 40,5 Grad nur noch zwei Zehntel höher. Dieser wurde am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen. Sollte er heute nicht mehr fallen, wird er das Anfang der neuen Woche sehr wahrscheinlich tun. Für Montag erwarten wir im östlichen Flachland örtlich 40 Grad, für Dienstag bis zu 41 Grad. Ein Ende der Hitzewelle zeichnet sich frühestens ab dem 6. oder 7. August ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 17:47 Uhr aktualisiert