Frontal-Crash auf B1: Alko-Lenker verursacht tödlichen Unfall

Ein 40-jähriger Alko-Fahrer geriet auf die Gegenspur und stieß frontal mit einem Pkw zusammen. Die Notärzte konnten nur noch den Tod des 63-jährigen Fahrers feststellen.

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Nachmittag des 31. Juli 2026 im Bezirk Amstetten (NÖ) ein Todesopfer. Wie die Polizei Niederösterreich berichtet, war ein 40-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Perg (Oberösterreich) gegen 16.40 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand mit einem Klein-Lkw auf der Bundesstraße 1 im Gemeindegebiet von Ardagger in Fahrtrichtung Grein unterwegs.Zeitgleich lenkte ein 63-jähriger Mann – ebenfalls aus dem Bezirk Perg – sein Auto in die entgegengesetzte Richtung.

Frontal zusammengestoßen

Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet der 40-jährige Klein-Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto des 63-Jährigen. Der Alko-Lenker konnte sich nach dem Zusammenstoß selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er zog sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Landesklinikum gebracht.

Für 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Der 63-jährige Pkw-Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den alarmierten Kräften der Feuerwehr geborgen werden. Trotz des raschen Eintreffens des Notarztwagens Amstetten sowie der Besatzung des Rettungshubschraubers „Christophorus 15“ konnten die Notärzte vor Ort nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen.