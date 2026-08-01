Ohne Helm verunglückt: 50-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Sturz

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich in den Abendstunden des 31. Juli 2026 im Bezirk St. Pölten-Land (NÖ) ereignet. Wie die Polizei Niederösterreich mitteilt, war ein 50-jähriger österreichischer Staatsbürger aus dem Bezirk mit einem E-Scooter auf einem befestigten Feldweg im Freilandgebiet von Oberwölbling unterwegs. Der Mann trug eine Arbeitshose, Arbeitsschuhe sowie einen nackten Oberkörper, jedoch keinen Helm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 50-Jährige zu Sturz. Er erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Ein zufällig vorbeifahrender Auto-Lenker bemerkte den Verunfallten und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers „Christophorus 2“ konnte beim Eintreffen am Unfallort jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizeiinspektion Herzogenburg nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Dabei konnten keinerlei Spuren oder Hinweise auf einen zweitbeteiligten Fahrzeuglenker oder ein Fremdverschulden festgestellt werden. Die Beamten geht von einem Alleinunfall aus.