40-Jähriger ging mit Axt auf Passanten (23) los

Ein 40-jähriger Mann schlug am Mittwoch auf einen 23-jährigen Passanten ein und versuchte, ihn mit einer Axt zu verletzen. Erst das Eingreifen von Passanten stoppte den 40-Jährigen.

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Nachmittag des 29. Juli 2026 im Stadtgebiet von Krems an der Donau. Gegen 14.40 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ein vorerst unbekannter Täter unvermittelt auf einen Passanten eingeschlagen hatte. Im Zuge des Angriffs versuchte er zudem, das Opfer mit einer mitgeführten Axt zu verletzen. Erst nachdem mehrere Passanten dazwischengegangen waren, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab. Anschließend flüchtete er noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte mit einem E-Scooter.

Festnahme am Bahnhofsplatz

Wenig später konnten die Beamten den Verdächtigen im Bereich des Bahnhofsplatzes sichten und vorläufig festnehmen. Die Axt hatte der 40-jährige Mann aus Krems zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Das 23-jährige Opfer aus dem Bezirk Horn erlitt bei dem Angriff Verletzungen unbestimmten Grades und musste versorgt werden. Bei der anschließenden Einvernahme durch die Polizei zeigte sich der 40-jährige Tatverdächtige nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde der Mann direkt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.