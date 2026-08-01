Powerbank-Brand: Railjet blieb stehen, Fahrgäste müssen aus Wagon

Samstagvormittag, 1. August 2026, musste ein ÖBB-Railjet bei St. Pölten außerplanmäßig stehen bleiben. In dem Zug hatte eine Powerbank gebrannt, verletzt wurde niemand.

Eigentlich hätte es nur eine normale Fahrt von Wien nach Bregenz sein sollen, doch ein Railjet brauchte am Samstag, 1. August 2026, etwas länger für die Strecke. Grund dafür war ein ungeplanter längerer Aufenthalt bei St. Pölten. Dort hatte nämlich plötzlich eine Powerbank zu brennen begonnen, eine stärkere Rauchentwicklung im betroffenen Wagon war die Folge.

Keine Verletzten

Die Fahrgäste des Wagons sind am St. Pöltner Hauptbahnhof ausgestiegen, der Powerbank-Brand wurde noch von einem ÖBB-Mitarbeiter gelöscht. Der betroffene Wagen wurde anschließend noch bellüftet und mit etwas Verspätung konnte der Zug dann auch wieder mit allen Fahrgästen weiter in Richtung Bregenz fahren. Bei dem Vorfall wurde übrigens niemand verletzt.