Drei tödliche Unfälle binnen Stunden: Schwarzer Sonntag auf Niederösterreichs Straßen

Ein Autounfall und zwei Motorradunfälle forderten am Sonntag in Niederösterreich drei Menschenleben. Für einen 50-Jährigen, einen 64-jährigen Biker und eine erst 21 Jahre alte Motorradfahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Drei schwere Verkehrsunfälle haben am Sonntag in Niederösterreich drei Menschenleben gefordert. Auf der A21 starb ein 50-Jähriger, nachdem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen war und sich mehrfach überschlagen hatte. Wenige Stunden später kamen ein 64-jähriger Motorradfahrer und eine erst 21 Jahre alte Bikerin ums Leben.

Auto überschlägt sich mehrfach auf A21

Der erste tödliche Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der A21 in Fahrtrichtung Linz. Ein 22-jähriger Rumäne war gemeinsam mit seinem 50-jährigen Vater und einem 25-jährigen Beifahrer unterwegs. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf kam der Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich daraufhin mehrmals. Lenker und Beifahrer konnten sich trotz Verletzungen unbestimmten Grades selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der 50-jährige Vater wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Motorradfahrer prallt gegen Baum

Nur wenige Stunden später kam es gegen 18.25 Uhr bei Hof am Leithagebirge zum nächsten tödlichen Unfall. Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung war mit seinem Motorrad auf der LB15 in Richtung Donnerskirchen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, stürzte in ein angrenzendes Waldstück und prallte gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Auch 21-jährige Motorradfahrerin stirbt

Gegen 20.30 Uhr wurden Einsatzkräfte schließlich zu einem weiteren schweren Motorradunfall auf der LH138 gerufen. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Baden war von Pernitz in Richtung Pottenstein unterwegs. Die junge Frau dürfte rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf das Bankett geraten sein. Beim mutmaßlichen Gegenlenken kam sie auf die gegenüberliegende Böschung, stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 9 nur noch den Tod der 21-Jährigen feststellen.