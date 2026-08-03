Schwester macht sich Sorgen: Drohne spürt Vermissten (47) auf

Samstagabend, am 1. August 2026 gegen 22.10 Uhr, hat die Schwester eines 47-jährigen Wieners Anzeige erstattet, weil dieser nach einer Wanderung im Wienerwald nicht mehr nach Hause gekommen ist.

Der 47-Jährige war in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling, Niederösterreich) wandern, telefonisch erreichte seine Schwester ihn dann aber nicht mehr. Daher befürchtete sie eine Notlage und schaltete die Polizei ein. Diese leitete gemeinsam mit Drohnenoperatoren der Landespolizeidirektion Niederösterreich sogleich eine Suchaktion ein. Im Einsatz stand auch die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes.

Mit gesundheitlichen Problemen gefunden

Eine Polizeidrohne spürte mit der Wärmebildkamera den 47-Jährigen schließlich bereits gegen 23.25 Uhr – und damit nur etwas mehr als eine Stunde nach der Alarmierung – im Bereich des Sportplatzes in Breitenfurt auf. Er wurde von den Beamten daraufhin mit gesundheitlichen Problemen angetroffen und von der Rettung ins Krankenhaus nach Mödling gebracht.