165 Niederösterreicher dürfen 7 Tage gratis durch die ganze EU

5.896 junge Österreicher haben sich für die Initiative "Discover EU" und damit einhergehend kostenlose Interrail-Tickets beworben. 817 haben auch welche bekommen, 165 davon sind aus Niederösterreich.

Die Initiative ist dabei in die 14. Runde gegangen, 165 Jugendliche aus Niederösterreich dürfen sich freuen und ganz nach dem Motto die EU entdecken. Sie dürfen mit den gewonnen Interrail-Tickets nun bis 30. September 2027 in einem festgelegten Zeitraum bis zu sieben Tage lang mit dem Zug kostenlos durch die EU reisen.

Was das Programm den ausgewählten Jugendlichen bietet

Das Programm richtet sich an 18-Jährige, teilnahmeberechtigt waren alle Personen, die zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008 geboren wurden. Sie bekommen einen so genannten „Travel-Pass“, mit dem eben vor allem der Zug genutzt werden kann. In bestimmten Fällen, etwa bei abgelegenen Wohnorten, sind auch alternative Verkehrsmittel möglich. Zudem bekommt man eine Rabattkarte, die Vergünstigungen für Unterkünfte, kulturelle Angebote, Sportaktivitäten und lokale Verkehrsmittel bietet.

„Nachfrage steigt Jahr für Jahr“

Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bezeichnet die Aktion als „wichtigen Beitrag zur besten Zukunft für unsere Jugend“. Sie freut sich außerdem, „dass so viele junge Menschen aus Niederösterreich an dieser Aktion teilnehmen und auch ein Ticket erhalten haben“. Laut Mikl-Leiter hätten seit 2018 damit schon 1.903 Niederösterreicher ein Interrail-Ticket im Rahmen von „Discover EU“ bekommen. Und, so die Landeshauptfrau abschließend: „Die Nachfrage nach den gratis Interrail-Tickets steigt Jahr für Jahr. Hier tun sich vor allem Jugendliche aus Niederösterreich hervor, die vergleichsweise viele Tickets ergattern konnten.“