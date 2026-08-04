72-Jähriger fällt in March und wird bewusstlos: Fußgänger rettet ihn in höchster Not

Bei einem schweren Freizeitunfall bei der March an der slowakisch-niederösterreichischen Grenze wurde ein 72-jähriger Mann verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 72-Jährige wollte am Montagvormittag, 3. August 2026 gegen 10.45 Uhr, die March im Bereich der Fähre im Gemeindegebiet von Angern an der March (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) in Richtung Slowakei überqueren. Wie die Polizei nun berichtet, dürfte dabei aber seine Brieftasche in das dort etwa 60 Zentimeter tiefe Wasser gefallen sein. Als der Pensionist versuchte, die Brieftasche wieder aus dem Fluss zu fischen, soll er ausgerutscht und reingefallen sein. In weiterer Folge hat er laut Polizeiinformationen das Bewusstsein verloren.

Hubschrauber fliegt 72-Jährigen ins Krankenhaus

Ein aufmerksamer Fußgänger hat das Ganze aber beobachtet, rettete den Verunglückten sofort ans Ufer und leitete auch gleich Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Er wurde schließlich vom Rettungshubschrauber ins Landesklinikum nach Mistelbach geflogen.