Fast doppelt so schnell wie erlaubt: 25-Jähriger rast mit 154km/h durch 80er-Zone

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel haben gestern Abend im Bezirk Mödling (Niederösterreich) einen extremen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 25-jährige Autofahrer war fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Polizeibeamte führten am Abend des 4. August 2026, gegen 20.30 Uhr, auf der A2 im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) Lasermessungen durch. Bei Straßenkilometer 8,850 geriet das Auto des 25-Jährigen in Fahrtrichtung Wien in die Kontrolle. Das Messergebnis: 154 km/h – erlaubt gewesen wäre in diesem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Fahrzeug beschlagnahmt, 25-Jähriger angezeigt

Die Streife nahm umgehend die Nachfahrt auf und konnte den Lenker aus dem Bezirk Korneuburg schließlich im Gemeindegebiet von Vösendorf stoppen. Für den jungen Mann hatte die Raserei rasche Konsequenzen: Die Beamtinnen und Beamte nahmen ihm den Führerschein noch vor Ort vorläufig ab. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Der 25-Jährige wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.