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Bild auf 5min.at zeigt einen Alkomaten und Blaulicht im Hintergrund.
Nächtlicher Crash auf der B3: Einem betrunkenen 38-Jährigen wurde in der Nacht auf Mittwoch der Führerschein abgenommen.
Bisamberg
05/08/2026
Ein Verletzter

Erst Schein weg, dann Anzeige: Betrunkener rammt auf B3 Auto von der Fahrbahn

Im Gemeindegebiet von Bisamberg (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) kam es in der Nacht auf Mittwoch, dem 5. August 2026, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein alkoholisierter Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
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Am Mittwoch, dem 5. August 2026 gegen 00.35 Uhr, war ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Hollabrunn mit seinem Klein-Lkw auf der B3 in Richtung Langenzersdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 50-jähriger Wiener in die gegensätzliche Richtung nach Korneuburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

38-Jähriger kollidierte mit Auto des 50-Jährigen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 50-Jährigen auf den Fahrbahnteiler zur Nebenfahrbahn geschleudert. Der Wiener zog sich dabei nach ersten Informationen leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.

Alkotest verlief positiv, Führerschein abgenommen

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wurde mit dem 38-jährigen Transporter-Fahrer ein Alkomattest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird nun sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.

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