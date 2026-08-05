Tödliche Tragödie in Gruntramsdorf: 56-Jähriger stürzt in laufende Schredderanlage

In einem Betrieb im niederösterreichischen Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist es am Nachmittag des 4. August 2026 zu einem tragi­schen Arbeitsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Mann verlor dabei sein Leben.

Beim Versuch, festsitzendes Material von Hand oder mit einem Holzstück zu lösen, geriet der 56-jährige Arbeiter aus bislang ungeklärter Ursache in das laufende Schneidwerk.

Beim Versuch, festsitzendes Material von Hand oder mit einem Holzstück zu lösen, geriet der 56-jährige Arbeiter aus bislang ungeklärter Ursache in das laufende Schneidwerk.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Arbeiter aus dem Bezirk Mödling (Niederösterreich) am Dienstagnachmittag damit beschäftigt, eine Schredderanlage mithilfe eines Staplers zu befüllen. Im Laufe der Arbeiten dürfte es im Trichterbereich der Anlage zu einer Materialverlegung gekommen sein.

Über angelehnte Leiter: 56-Jähriger stürzte in die laufende Schredderanlage

Um die Blockade zu lösen, stieg der Mann mutmaßlich über eine angelehnte Leiter zur Trichteröffnung empor. Er versuchte offenbar, das festsitzende Material manuell oder mit Hilfe eines Holzstücks zu lockern. Dabei geriet der 56-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in die laufende Schredderanlage. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen

Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde umgehend über den Vorfall informiert und hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen aufgenommen.