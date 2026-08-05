Zeuge stellt Auto-Einbrecher: 41-Jähriger drohte mit gestohlenem Taschenmesser

Eine Serie von Fahrzeugeinbrüchen rief in der Nacht auf Dienstag die Polizei in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) auf den Plan. Dank des Eingreifens eines Anrainers konnte ein mutmaßlicher Serien-Dieb festgenommen werden.

Der 41-jährige mutmaßliche Täter schlug die Scheiben mehrerer Autos ein und erbeutete unter anderem ein Taschenmesser, eine Sonnenbrille und eine Decke.

Der 41-jährige mutmaßliche Täter schlug die Scheiben mehrerer Autos ein und erbeutete unter anderem ein Taschenmesser, eine Sonnenbrille und eine Decke.

Die Einsatzserie in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich) begann am 4. August 2026 gegen 00.35 Uhr: Beamte der Polizeiinspektionen Eggendorf und Sollenau wurden wegen eines Diebstahls aus einem unversperrten Auto nach Ebenfurth gerufen. Eine erste Fahndung im Nahbereich verlief zunächst ergebnislos.

Zeuge überraschte Verdächtigen

Knapp eine Stunde später, gegen 01.40 Uhr, folgte die nächste Alarmierung an dieselbe Adresse. Ein 33-jähriger Zeuge hatte einen Verdächtigen auf frischer Tat überrascht und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte angehalten. Vor Ort stellten die Polizisten zwei weitere Fahrzeuge mit eingeschlagenen Fensterscheiben fest. Der Täter hatte daraus unter anderem ein Taschenmesser, eine Sonnenbrille sowie eine Decke erbeutet. Die genaue Gesamtschadenssumme ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Bedrohung bei der Anhaltung

Der Aufgriff verlief jedoch nicht ohne Brisanz: Der 41-jährige Beschuldigte, ein slowakischer Staatsbürger, soll den 33-jährigen Zeugen während der Anhaltung mit dem kurz zuvor gestohlenen Taschenmesser bedroht haben. Die Polizeibeamten nahmen den Mann noch an Ort und Stelle vorläufig fest. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der 41-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.