Historischer Hitzerekord erneut gebrochen: Bad Deutsch-Altenburg knackt 41,2 Grad

Österreich erlebt einen meteorologischen Ausnahmezustand: Der am Dienstag aufgestellte Allzeit-Hitzerekord ist schon wieder passé: Mit unfassbaren 41,2 Grad Celsius holte sich Bad Deutsch-Altenburg um 15.40 Platz eins zurück.

Erneut ein Allzeit-Hitzerekord in Österreich. Es ist bereits der dritte Tag mit über 40 Grad in Folge.

Erneut ein Allzeit-Hitzerekord in Österreich. Es ist bereits der dritte Tag mit über 40 Grad in Folge.

Der erst am gestrigen Dienstag, dem 4. August 2026, aufgestellte Allzeit-Hitzerekord Österreichs, ist bereits wieder Geschichte. Am heutigen Mittwoch, dem 5. August, um punkt 15.40 Uhr holte sich Bad Deutsch-Altenburg die Bestmarke von Wien-Stammersdorf zurück und registrierte einen neuen Höchstwert von 41,2 Grad Celsius. Dieser wurde an der GeoSphere-Messstation vereichnet. Damit wurde der tags zuvor gemessene Spitzenwert von 41,0 Grad nochmals deutlich überschritten.

Beunruhigende Ausnahmesituation

Die aktuellen Messdaten dokumentieren eine beunruhigende Ausnahmesituation in der österreichischen Messgeschichte. Der Osten des Landes erlebt derzeit den dritten Tag in Folge mit Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke – ein Bereich, der in diesen Breitengraden lange als unvorstellbar galt.

©tauernwetter.at Wien-Stammersdorf belegt heute „nur“ Platz 2.

Heißer als an einem „Wüstentag“

Meteorologen stehen angesichts der anhaltenden Extremwerte vor einer begrifflichen Herausforderung: Für Hitzewellen dieser Intensität fehlen im deutschsprachigen Raum passende Fachbegriffe, da die offizielle Klassifikation bereits mit dem Begriff des „Wüstentags“ ab einer Höchsttemperatur von 35 Grad endet. Anzeichen für eine rasche Abkühlung bleiben vorerst abzuwarten.