Riesige Rauchwolke in Sankt Egyden: Großbrand ausgebrochen

Alarm im Bezirk Neunkirchen: Im Föhrenwald bei St. Egyden bekämpfen hunderte Einsatzkräfte seit Mittwochnachmittag einen massiven Waldbrand, dessen gewaltige Rauchwolke bereits weit über die Region hinaus sichtbar ist.

Ein großflächiger Wald- und Vegetationsbrand im Föhrenwald bei St. Egyden (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) hat am Mittwochnachmittag einen umfassenden Feurewehreinsatz in Niederösterreich ausgelöst. Die massiven Rauchwolken zeichneten sich kilometerweit am Himmel ab und versetzten die umliegenden Ortschaften in Beunruhigung. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale habe sich bereits eine Pyrocumulus-Wolke gebildet, ein Zeichen für die enorme Hitzeentwicklung des Feuers.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Derzeit stehen rund 20 Feuerwehren aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt im Großeinsatz. Die Rettungs- und Löschkräfte sind unermüdlich im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Angaben zum Ausmaß der betroffenen Fläche sowie zur Ursache des Brandes standen zu Beginn noch aus. Die UWZ beobachtet das Geschehen derzeit mit Sorge.