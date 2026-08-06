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Symbolfoto von 5min.at: Polizeiautos bei Tag im Einsatz.
Die Polizei ermittelt derzeit in Langenzersdorf.
Langenzersdorf
06/08/2026
Polizei ermittelt

Mordalarm in Niederösterreich: Polizei findet leblose Person in Wohnung

Aktuell ermittelt die Polizei in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Vor Ort soll ein Mann getötet worden sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag, 6. August 2026. Wie die niederösterreichische Landespolizeidirektion nun gegenüber 5 Minuten erklärt, sei man um 6.30 Uhr verständigt worden und habe vor Ort eine leblose Person vorgefunden. Man spricht von einem Tötungsdelikt, zu dem es gekommen sei. „Wir haben dann einen Tatverdächtigen ausforschen können und diesen auch schon festgenommen“, heißt es im Gespräch mit 5 Minuten weiter. Wie und warum es zur Tat gekommen ist, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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