Mordalarm in Niederösterreich: Polizei findet leblose Person in Wohnung

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag, 6. August 2026. Wie die niederösterreichische Landespolizeidirektion nun gegenüber 5 Minuten erklärt, sei man um 6.30 Uhr verständigt worden und habe vor Ort eine leblose Person vorgefunden. Man spricht von einem Tötungsdelikt, zu dem es gekommen sei. „Wir haben dann einen Tatverdächtigen ausforschen können und diesen auch schon festgenommen“, heißt es im Gespräch mit 5 Minuten weiter. Wie und warum es zur Tat gekommen ist, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.