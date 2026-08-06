Großbrand in Niederösterreich: 6 Floriani verletzt

Hunderte Floriani rückten am Mittwoch, 5. August 2026, nach St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) aus und mussten dort einen Großbrand bekämpfen. Sechs von ihnen wurden auch verletzt, wie es jetzt heißt.

Über 50 Feuerwehren mit mehr als 550 Floriani mussten am Mittwochnachmittag, 5. August 2026, zu einem Föhrenwald nach St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) ausrücken. Ein riesiger Brand war der Grund für den Großeinsatz, die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Rund 100 Hektar waren betroffen, am Mittwochabend konnte das Feuer aber unter Kontrolle gebracht werden.

©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | Ein Großbrand ist am Mittwoch in St. Egyden am Steinfeld ausgebrochen. ©Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen | Seither standen die Feuerwehren und Hubschrauber im Einsatz.

250 Floriani am Freitag noch im Einsatz

Über Nacht waren dann noch 200 Floriani vor Ort, mittlerweile wurden diese abgelöst und durch 250 weitere Einsatzkräfte abgelöst. Außerdem hilft noch ein Katastrophenzug aus dem Bezirk Wiener Neustadt und auch heute sind wieder vier Hubschrauber in der Luft, die die Einsatzkräfte unterstützen, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen.

Sechs verletzte Floriani

Wie nun ebenfalls bekanntgeworden ist, wurden bei dem Feuer sechs Floriani verletzt. Laut Kronen Zeitung hätten drei von ihnen Verbrennungen erlitten, drei weitere seien mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.