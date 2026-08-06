Reanimation ohne Erfolg: Motorradfahrer (28) stirbt nach schwerem Unfall

Mittwochabend, am 5. August 2026 gegen 20.25 Uhr, raste ein Motorradfahrer durch Amstetten (Niederösterreich). An der Kreuzung Schubertstraße/Siedlungsstraße verunfallte er dann - und starb an seinen schweren Verletzungen.

Polizisten haben Mittwochabend einen Motorradlenker in Amstetten wahrgenommen, der an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbeifuhr und sich zunächst zum Linksabbiegen einreihte. Doch er schien sich umzuentscheiden und seine Fahrt in weiterer Folge nach rechts fortzusetzen. Wenig später wurde er von einer weiteren Polizeistreife auf der Dammstraße mit weit überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. In weiterer Folge bog er in die Schubertstraße ein, die Beamten folgten ihm.

Motorradfahrer stürzt von Maschine, kommt unter Auto zum Liegen

An der Kreuzung Schubertstraße/Siedlungsstraße bemerkten sie dann eine Unfallstelle. Der Motorradlenker war offenbar mit einem von rechts kommenden, vorrangberechtigten Auto kollidiert. Er stürzte in weiterer Folge von seiner Maschine und kam rund 20 Meter entfernt unter einem am Straßenrand abgestellten Auto zum Liegen. Sein Helmbefand sich in knapp 100 Meter Entfernung auf der Straße.

Reanimationsmaßnahmen bleiben erfolglos

Die Polizisten und eine diplomierte Gesundheits- und Pflegekraft führten mit Unterstützung von zwei Ärzten die Erstversorgung durch, das Notarztteam übernahm dann. Der Motorradfahrer wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in das Landesklinikum Amstetten verbracht, wo er gegen 21.50 Uhr verstarb, heißt es seitens der Beamten nun. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock. Beim 28-jährigen Motorradfahrer fand man Drogen, außerdem hatte er nie einen Führerschein für die Klasse A besessen.