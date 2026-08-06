Bekannter Künstler verstorben: „Hat bleibende Spuren hinterlassen“

Ernst Krötlinger ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Er war einer der bedeutendsten Künstler in St. Pölten und hat das kulturelle Profil der Landeshauptstadt nachhaltig mitgestaltet, trauert man nun in einer Aussendung.

Über Jahrzehnte hinweg habe der Künstler Ernst Krötlinger das kulturelle Leben der Stadt geprägt und mit zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum bleibende Spuren hinterlassen, weiß man in St. Pölten. Bürgermeister Matthias Stadler würdigt ebenfalls das Lebenswerk des Künstlers: „Mit Ernst Krötlinger verliert die Stadt nicht nur einen der namhaftesten bildenden Künstler, die in St. Pölten gewirkt haben, sondern auch einen Freund. Seine Werke prägen bis heute das Stadtbild und machen Kunst im öffentlichen Raum für die Bevölkerung unmittelbar erlebbar.“

Das Leben des Ernst Krötlinger

Krötlinger wurde am 13. Februar 1938 in St. Pölten geboren und absolvierte ab 1958 das Kunststudium in Wien, das er 1963 mit dem Diplom für Malerei auch erfolgreich abschloss. Bereits früh entwickelte er daraufhin seine unverwechselbare künstlerische Handschrift, Ausgangspunkt seiner Arbeiten war stets die sichtbare Welt. „Seine Malerei verband eine intensive Beobachtung der Wirklichkeit mit einer eigenständigen Bildsprache und einer besonderen Auseinandersetzung mit Farbe, Form und Komposition“, so die Stadt weiter. 1965 hat er dann mit seinem Entwurf eines Glasbetonbandes den Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung des neu errichteten St. Pöltner Hallenbades gewonnen.

Ernst Krötlinger war mehrfach ausgezeichnet

Obwohl er bis weit über die niederösterreichischen Grenzen hinaus wirkte, blieb Krötlinger seiner Geburtsstadt stets eng verbunden. Das spiegelte sich neben seinen Arbeiten auch in seinem langjährigen Engagement für das kulturelle Leben in St. Pölten wider. Für seine herausragenden Leistungen hat er 1987 etwa den Preis des „Theodor-Körner-Stiftungsfonds zur Förderung von Wissenschaft und Kunst“ erhalten, 2005 wurde er mit dem Jakob-Prandtauer-Preis der Landeshauptstadt ausgezeichnet.

Das sind die bedeutendsten Arbeiten des Ernst Krötlinger

Zu seinen bedeutendsten Arbeiten in St. Pölten zählen übrigens etwa die künstlerischen Gestaltungen der Bestattungshallen mit ihren markanten Betonglaswänden, ein Betonrelief an der Prandtauerhalle, keramische Wandgestaltungen in Schulen und Kindergärten, ein Trinkbrunnen sowie eine Ballspielwand im Süden der Stadt. Außerdem hat er Zeit seines Lebens auch ein umfangreiches Werk an Gemälden gemacht, die in Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert wurden – so etwa auch mehrmals im Stadtmuseum, zuletzt im Jahr 2014.