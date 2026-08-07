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auf dem bild von 5min.at sieht man ein gebiet nach einem brand.
Immer noch ist die Feuerwehr dabei, Glutnester aufzuspüren und zu löschen.
Sankt Egyden am Steinfeld
07/08/2026
Einsatz läuft

Hartnäckige Glutnester: Noch keine Entwarnung nach Brand im Föhrenwald

Der am Mittwoch ausgebrochene Brand im Föhrenwald (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) ist unter Kontrolle. Dennoch sind weiterhin hunderte Feuerwehrkräfte im Dauereinsatz, um verbliebene Glutnester zu bekämpfen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(234 Wörter)
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Noch keine komplette Entwarnung in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich): Auch zwei Tage nach Ausbruch des Waldbrandes im Föhrenwald kämpfen hunderte Einsatzkräfte gegen ein Wiederflammen der Glutnester durch den Wind. Neben sechs Löschflugzeugen und 300 Feuerwehrleuten am Tag waren auch heute Nacht über 200 Kräfte im Einsatz.

Katastrophenhilfsdienst in der Nacht auf Donnerstag zur Unterstützung im Einsatz

In der Nacht auf Donnerstag unterstützte die Feuerwehr Mödling zudem mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF3) und sieben Kräften den KHD-Einsatz beim Waldbrand in St. Egyden. Im zugewiesenen Abschnitt löschte die Mannschaft gezielt Glutnester und nässte den Waldboden großflächig ein, um ein erneutes Aufflammen bei Trockenheit und Hitze zu verhindern. Nach stundenlanger Sicherung und der Übergabe des Areals an die Tagesschicht kehrten die Kräfte am Donnerstagvormittag zurück.

auf dem bild von 5min.at sieht man einen brand.
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Der Brand im Föhrenwald hat ein großflächiges Gebiet zerstört.
auf dem bild von 5min.at sieht man einen brand.
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Die Brandursache ist nach wie vor unbekannt.

Gebiet muss rund um die Uhr beobachtet werden

Weil Glutnester das Gebiet immer wieder neu entzünden können, müssen diese nach wie vor lokalisiert und bekämpft werden. Aufgrund seiner Beschaffenheit und Trockenheit ist der Föhrenwald für Brände besonders gefährdet. Das Ausmaß der Zerstörung ist unterdessen riesig: Über 100 Hektar Wald – umgerechnet rund 140 Fußballfelder – fielen den Flammen zum Opfer. Der Föhrenwald erstreckt sich insgesamt über rund 4.000 Hektar. Brandermittler haben bereits mit ihrer Arbeit begonnen.

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