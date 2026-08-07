Mord bei Social-Media-Treffen: 18-Jähriger gesteht die grausame Tat

Tödlicher Ausgang eines Social-Media-Dates in Langenzersdorf (NÖ): Ein 18-Jähriger hat gestanden, in der Nacht auf Donnerstag einen 29-jährigen Wiener in einem Einfamilienhaus erschlagen zu haben.

Der 18-Jährige zeigt sich nach dem Mord an einem 29-Jährigen umfassend geständig.

Der 18-Jährige zeigt sich nach dem Mord an einem 29-Jährigen umfassend geständig.

Der tragische Vorfall trug sich in der Nacht auf Donnerstag, den 6. August 2026, zu. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegenüber 5 Minuten wurden die Einsatzkräfte um 6.30 Uhr alarmiert und fanden vor Ort eine leblos vorgefundene Person. Ein Verdächtiger 18-Jähriger konnte rasch ausfindig gemacht und festgenommen werden. Dieser wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag noch einvernommen.

Mutmaßlicher Täter legt Geständnis ab

Wie Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitagmorgen gegenüber 5 Minuten bestätigt, zeigt sich der 18-Jährige zu der Tat umfassend geständig. Der Jugendliche wurde in die Justizanstalt Korneuburg überstellt, die Verhängung der Untersuchungshaft steht bevor.

Was geschehen sein soll

Die beiden Männer (18 und 29 Jahre) sollen sich zuvor im Netz kennengelernt haben. Das Treffen soll im urlaubsbedingt leeren Nachbarhaus des 18-Jährigen stattgefunden haben, wo ein Streit eskalierte: Das 29-jährige Opfer wurde durch gezielte Schläge und Tritte tödlich verletzt. Am Morgen entdeckte die alarmierte Polizei die Leiche. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und legte nun ein Geständnis ab. Weitere Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde zudem die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 09:21 Uhr aktualisiert