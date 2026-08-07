Meterhohe Stichflamme: Arbeiter erleidet bei Betankung schwere Verbrennungen

Bei Arbeiten im Schlosspark Laxenburg (Bezirk Mödling, Niederösterreich) ist es gestern Nachmittag zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Bei einer Verpuffung erlitt ein 33-jähriger Mann schwere Verbrennungen.

Bei einer Verpuffung erlitt ein 33-jähriger Mann schwere Verbrennungen und musste per Notarzthubschrauber in eine Wiener Spezialklinik geflogen werden.

Bei einer Verpuffung erlitt ein 33-jähriger Mann schwere Verbrennungen und musste per Notarzthubschrauber in eine Wiener Spezialklinik geflogen werden.

Gegen 12.40 Uhr waren am gestrigen Donnerstag, dem 6. August 2026, zwei Arbeiter im Parkbereich mit Auspumparbeiten beschäftigt. Zur Ausführung der Arbeiten kam eine benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe zum Einsatz. Als die Männer Treibstoff nachfüllten, kam es zur Katastrophe: Benzin geriet auf einen heißen Teil des Motors und entzündete sich schlagartig. Die Folge waren eine heftige Verpuffung und eine meterhohe Stichflamme.

Kleidung fing Feuer

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte bei dem Betankungsvorgang auch Treibstoff auf die Kleidung eines 33-jährigen Arbeiters aus dem Bezirk Mödling gelangt sein. Die Textilien fingen augenblicklich Feuer. Der Mann erlitt dadurch großflächige, schwere Verbrennungen.

Per Notarzthubschrauber in Wiener Spezialklinik geflogen

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle flog der Notarzthubschrauber „Christopherus 3“ den Schwerverletzten direkt in das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Wien. Das zuständige Arbeitsinspektorat hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang sowie die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu überprüfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 10:09 Uhr aktualisiert