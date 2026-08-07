Fliegengitter gab nach: Kleinkind stürzte 4 Meter auf Kopfsteinpflaster ab

Ein schwerer Unfall ereignete sich gestern Nachmittag im Stadtgebiet von St. Pölten (Niederösterreich). Ein erst 22 Monate altes Kleinkind erlitt bei einem Sturz aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Informationsstand befand sich das Kleinkind am gestrigen Donnerstagnachmittag, dem 6. August 2026, gegen 16.10 Uhr gemeinsam mit einem Geschwisterkind und unter Aufsicht der Großmutter im ersten Obergeschoss des Hauses. In einem unbemerkten Moment lehnte sich das Kind an das Fliegengitter eines geöffneten Fensters.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Der Insektenschutz hielt dem Druck nicht stand, woraufhin das Kind rund vier Meter tief auf das darunterliegende Kopfsteinpflaster stürzte. Das Kleinkind erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Christopherus 2 in die Klinik Donaustadt geflogen.