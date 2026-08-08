Donau-Sensation Nähe Amstetten: Niedrigwasser legt alte Kriegsschiffe frei

Bei Ardagger im Bezirk Amstetten (Niederösterreich) führt Niedrigwasser jetzt zu einer außergewöhnlichen Entdeckung: Die Überreste zweier Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg sind an die Oberfläche getreten.

Wer sich selbst ein Bild von den Schiffswracks machen möchte, macht sich am besten auf den Weg Richtung Ardagger (Bezirk Amstetten).

Wer sich selbst ein Bild von den Schiffswracks machen möchte, macht sich am besten auf den Weg Richtung Ardagger (Bezirk Amstetten).

Wegen der anhaltend niedrigen Pegelstände kämpft die Schifffahrt auf der Donau weiterhin mit Problemen. Allerdings führte das nun auch zu einem historischen Fund: Im seichten Wasser sind derzeit zwei Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg sichtbar – die Wracks zweier ehemaliger Kriegsschiffe. Wie die „NÖN“ zuerst berichten, lockt die historische Entdeckung derzeit viele Schaulustige an die Donau.

Schiffe ruhen seit über acht Jahrzehnten auf dem Flussgrund

Die Wracks sollen bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahe Ardagger auf dem Flussgrund liegen. Das erläutert Hobby-Historiker Rudolf Enengel vom örtlichen Geschichtskreis gegenüber dem ORF. Laut ihm geriet die Besatzung damals in ein Gefecht mit US-Panzern am gegenüberliegenden Ufer. Nach starkem Beschuss war das Schiff manövrierunfähig und wurde schließlich vermutlich von den deutschen Truppen selbst versenkt, damit es nicht in feindliche Hände fiel.

Bergung schwierig: Wracks in Schotterbett eingegraben

Bisherige Bergungsversuche der beiden Wracks blieben ohne Erfolg. Obwohl die Schiffe ein gewisses Restrisiko für die Schifffahrt darstellen, gestaltet sich eine Bergung laut Rudolf Enengel als extrem schwierig: Die Wracks haben sich über die Jahrzehnte tief in das Schotterbett eingegraben. Ein Freilegen erfordere massive Ausgrabungen und sei mit enormem Aufwand verbunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 10:25 Uhr aktualisiert