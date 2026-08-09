„Viele Schutzengel“: Auto fliegt 25 Meter durch die Luft

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) ereignet. Ein Auto wurde rund 25 Meter durch die Luft geschleudert und überschlug sich anschließend.

Kurz vor 23 Uhr kam es am Samstag auf der Landesstraße zwischen Kaltenbach in der Gemeinde Vitis und Haimschlag in der Gemeinde Echsenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Waldzufahrt und wurde dadurch regelrecht ausgehoben. Der Wagen flog laut Feuerwehr rund 25 Meter durch die Luft, ehe er gegen einen etwa 25 Zentimeter dicken Baum krachte und diesen umriss.

Auto überschlug sich und landete auf Feld

Damit war der Schrecken jedoch noch nicht vorbei. Bei einer weiteren Feldzufahrt kam das Fahrzeug wieder auf, überschlug sich und kam schließlich in einem angrenzenden Feld auf den Rädern zum Stillstand. Drei Feuerwehren wurden daraufhin zur Menschenrettung alarmiert.

Lenker hatte großes Glück

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 49-Jährige ansprechbar, allerdings noch im Unfallfahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehrleute befreiten den Mann und übergaben ihn an das Rettungs- und Notarztteam. Trotz des heftigen Unfallhergangs und der enormen Kräfte, die auf das Fahrzeug einwirkten, erlitt der Lenker keine schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen. Er konnte sogar selbstständig zum Rettungswagen gehen. Anschließend wurde er zur weiteren Untersuchung ins Landesklinikum Horn gebracht.

©BFK WT / St. Mayer | Mehrere Feuerwehren wurde zu dem Verkehrsunfall alarmiert.

Elektroauto geborgen

Da es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein Elektroauto handelte, wurde zunächst das Hochvoltsystem von der Batterie getrennt. Anschließend konnten die Einsatzkräfte mit der Bergung des Wagens beginnen. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kaltenbach, Vitis und Echsenbach sowie ein Rettungs- und Notarztteam des Roten Kreuzes Waidhofen und die Polizei.