Junger Autofahrer (19) mit 113 km/h in Wiener Neustadt geblitzt

Ein 19-jähriger Niederösterreicher wurde von der Polizei in der Nacht auf Sonntag, 9. August 2026, mit 113 km/h im Stadtgebiet von Wiener Neustadt geblitzt. Er ist vorläufig seinen Führerschein und das Auto los.

Bei Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet von Wiener Neustadt ist dem Stadtpolizeikommando der 19-Jährige ins Netz gerast. Kurz nach Mitternacht, gegen 0.15 Uhr, ist der Autofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich) bei ihnen vorbeigebrettert. Geblitzt wurde er schließlich mit einer Geschwindigkeit von 113 km/h, erlaubt wären aber nur 50 km/h gewesen, berichten die Beamen nun. Die Konsequenzen für den jungen Autofahrer? Er musste noch vor Ort seinen Führerschein vorläufig abgeben, außerdem wurde auch sein Auto beschlagnahmt, heißt es seitens der Polizei abschließend.