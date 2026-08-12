Motorradfahrer stand unter Drogen

In Annaberg (Bezirk Lilienfeld/NÖ) wurde ein Motorradfahrer von der Polizei angehalten. Dann wurde ihm sein Führerschein abgenommen.

Ein Motorradfahrer in Annaberg, Niederösterreich, wurde von der Polizei angehalten.

Ein Motorradfahrer in Annaberg, Niederösterreich, wurde von der Polizei angehalten.

Bedienstete der Polizeiinspektion Annaberg führten am 11. August 2026 im Gemeindegebiet von Annaberg Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch und hielten gegen 14.10 Uhr ein Motorrad an. Da beim 31-jährigen Lenker aus St. Pölten der Verdacht einer Suchtmittelbeeinträchtigung bestand, wurde eine ärztliche Untersuchung veranlasst.

Führerschein abgenommen

Diese ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.