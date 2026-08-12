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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Motorradfahrer und ein Reh.
Ein Motorradfahrer in Annaberg, Niederösterreich, wurde von der Polizei angehalten.
Annaberg
12/08/2026
Kontrolle

Motorradfahrer stand unter Drogen

In Annaberg (Bezirk Lilienfeld/NÖ) wurde ein Motorradfahrer von der Polizei angehalten. Dann wurde ihm sein Führerschein abgenommen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Bedienstete der Polizeiinspektion Annaberg führten am 11. August 2026 im Gemeindegebiet von Annaberg Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch und hielten gegen 14.10 Uhr ein Motorrad an. Da beim 31-jährigen Lenker aus St. Pölten der Verdacht einer Suchtmittelbeeinträchtigung bestand, wurde eine ärztliche Untersuchung veranlasst.

Führerschein abgenommen

Diese ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

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