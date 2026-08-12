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Motorradfahrer stand unter Drogen
In Annaberg (Bezirk Lilienfeld/NÖ) wurde ein Motorradfahrer von der Polizei angehalten. Dann wurde ihm sein Führerschein abgenommen.
Bedienstete der Polizeiinspektion Annaberg führten am 11. August 2026 im Gemeindegebiet von Annaberg Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch und hielten gegen 14.10 Uhr ein Motorrad an. Da beim 31-jährigen Lenker aus St. Pölten der Verdacht einer Suchtmittelbeeinträchtigung bestand, wurde eine ärztliche Untersuchung veranlasst.
Führerschein abgenommen
Diese ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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