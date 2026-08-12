Nach Mord an 28-Jähriger in Kottingbrunn: Zweite Festnahme

Im Fall der im Mai in Kottingbrunn getöteten 28-Jährigen gibt es eine neue Entwicklung. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Deutschland festgenommen. Nun soll geklärt werden, welche Rolle er bei der Tat spielte.

Im Mordfall von Kottingbrunn gibt es eine neue Wendung: Ein zweiter Verdächtiger wurde in Deutschland festgenommen. Nun rückt die Frage in den Mittelpunkt, welche Rolle er am Tag der Tat gespielt haben soll.

Im Mordfall von Kottingbrunn gibt es eine neue Wendung: Ein zweiter Verdächtiger wurde in Deutschland festgenommen. Nun rückt die Frage in den Mittelpunkt, welche Rolle er am Tag der Tat gespielt haben soll.

Die Ermittlungen zum Tod einer 28-jährigen Frau in Kottingbrunn im Bezirk Baden (Niederösterreich) haben eine neue Wendung genommen. Am Dienstag, dem 11. August, wurde ein weiterer Verdächtiger in Deutschland festgenommen. Nach ihm war zuvor auch außerhalb Österreichs gesucht worden. Er soll demnächst nach Österreich ausgeliefert und von den Mordermittlern des Landeskriminalamts Niederösterreich einvernommen werden.

Was bisher bekannt

Die Frau war am 14. Mai von ihren Eltern leblos in ihrer Wohnung entdeckt worden, nachdem sie sie nicht erreichen konnten. Eine Untersuchung ergab, dass sie erschossen worden war. Wenige Tage später wurde ein 27-jähriger Steirer festgenommen, der mit der Frau ein Verhältnis hatte. Er sitzt in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft und hat eingeräumt, selbst geschossen zu haben. Seine Angaben zum Ablauf und zum möglichen Motiv änderten sich danach mehrfach.

Neue Aussagen

Zuletzt brachte der 27-Jährige seinen Freund und Geschäftspartner ins Spiel. Dieser soll nach seinen Angaben am Tag der Tat mit ihm zur Wohnung der Frau gefahren sein. Handydaten und Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen diese gemeinsame Fahrt laut Kleine Zeitung stützen. Der Steirer erklärte über seine Verteidigerin, er habe aus Angst vor Drohungen gegen sich und seine Familie lange über die mögliche Beteiligung des zweiten Mannes geschwiegen.

Motiv noch offen

Welche Rolle der nun Festgenommene tatsächlich gespielt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll der Steirer angegeben haben, von dem anderen Mann mit der Mafia bedroht worden zu sein. Die beiden Männer sollen sich gegenseitig belasten. Das Motiv für die Tat ist weiterhin ungeklärt; laut Kleine Zeitung könnte auch ein finanzieller Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Die weiteren Einvernahmen sollen nun mehr Klarheit über den Ablauf bringen.